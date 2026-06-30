Маринована морква має усі шанси на те, щоб стати вашою улюбленою закускою на це літо. Вона ідеально смакує з будь-якими стравами та чудово доповнить відпочинок на природі, розповідає інстаграм karina_solodka.

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Як замаринувати моркву?

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 – 3 моркви;

– кріп;

– часник;

– за бажанням можна додати імбир, петрушку, гострий перець;

маринад на банку 0,5 літра:

– 125 мілілітрів яблучного оцту;

– 275 мілілітрів води;

– 1 столова ложка меду;

– сіль.

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Приготування: