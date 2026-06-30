Маринована морква має усі шанси на те, щоб стати вашою улюбленою закускою на це літо. Вона ідеально смакує з будь-якими стравами та чудово доповнить відпочинок на природі, розповідає інстаграм karina_solodka.

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Як замаринувати моркву?

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 2 – 3 моркви;
– кріп;
– часник;
– за бажанням можна додати імбир, петрушку, гострий перець;
маринад на банку 0,5 літра:
– 125 мілілітрів яблучного оцту;
– 275 мілілітрів води;
– 1 столова ложка меду;
– сіль.

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Приготування:

  1. Ретельно помийте та очистіть моркву від шкірки.
  2. Наріжте її акуратними подовженими паличками.
  3. Подрібніть додаткові компоненти на свій смак (наприклад, посічіть часник та свіжий кріп).
  4. Утрамбуйте овочі у банку, намагайтеся заповнити місткість якомога щільніше.
  5. Для розсолу змішайте в сотейнику або каструлі воду, оцет, мед і сіль.
  6. Доведіть суміш до кипіння, ретельно розмішайте до повного розчинення і залийте гарячим маринадом моркву.
  7. Закрийте банку та залишіть її в холодильнику на всю ніч для маринування.