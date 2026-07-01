У цих сендвічах кабачок залишається основою, але подача виходить зовсім іншою. Хрусткі кружальця з паніруванням поєднуються з ніжною начинкою з сиру, яйця, помідора й зелені, зазначає Іren.lazun.
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Як приготувати хрусткі кабачкові сендвічі з ніжною начинкою?
- Час: 35 – 40 хвилин
- Порцій: 2 – 3
Інгредієнти:
– 1 кабачок;
– 1 плавлений сирок;
– 1 варене яйце;
– 1 великий помідор;
– 1 – 2 зубчики часнику;
– майонез або крем-сир;
– яйця для кляру;
– борошно;
– панірувальні сухарі;
– кріп;
– сіль;
– перець;
– олія для смаження.
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Приготування:
- Кабачок помийте та наріжте кружальцями.
- Посоліть їх і залиште на 10 хвилин, щоб кабачок пустив зайву рідину. Тим часом приготуйте начинку.
- Плавлений сирок і варене яйце натріть на дрібній тертці та перекладіть у миску.
- Помідор наріжте дрібними кубиками, кріп подрібніть, часник пропустіть через прес або натріть. Додайте все до сиру з яйцем, посоліть, поперчіть, заправте майонезом або крем-сиром і добре перемішайте. З кабачків злийте рідину.
- Кожен кружечок спочатку обваляйте в борошні, потім занурте у збиті яйця, а після цього запаніруйте в сухарях.
- Викладіть кабачки на розігріту сковороду з олією та смажте на середньому вогні з обох боків до золотистої хрусткої скоринки.
- Готові кружальця викладіть на тарілку, трохи охолодіть, після чого на один кабачок покладіть начинку й накрийте другим кружальцем.
- Подавайте кабачкові сендвічі одразу після приготування.