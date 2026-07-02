Приготування цієї закуски не завдасть клопоту, а результат приємно здивує вас чудовим хрускотом та смаком. Приготуйте огірки за рецептом Лізи Глінської, і він цілком може перетворитися на ваш найулюбленіший.

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Як зробити хрусткі огірочки?

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: банка на 3 літри

Інгредієнти:

– 1,8 – 2 кілограми огірків (середнього розміру);

– шматочок коріння хріну ;

– кріп;

– 1 – 2 лаврових листи;

– 5 – 6 горошин чорного перцю;

– 1 головка часнику;

– 3 десертні ложки солі (без гірки);

– 6 десертних ложок цукру (без гірки);

– оцет (9%) для відварювання огірків;

– вода (окріп).

Закуска, за яку ви собі подякуєте: дивіться відео

Приготування: