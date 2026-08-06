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6 серпня, 06:10
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Пишні оладки на кефірі без дріжджів: простий рецепт як у дитинстві

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Пишні оладки на кефірі можна зробити без дріжджів — і секрет тут не в складних хитрощах, а в правильній роботі кефіру, соди та густого тіста.

Чому одні оладки розпливаються на сковороді, а інші піднімаються майже як пончики? Усе вирішують теплий кефір, правильна густина тіста та коротка пауза після соди.

У чому секрет пишності оладок?

Кефір тут працює не просто як рідка основа. Його легка кислинка допомагає соді краще реагувати в тісті, і саме це дає оладкам ту саму пухку структуру.

Є й ще один нюанс: кефір – продукт змішаної ферментації. Саме тому він поводиться в тісті інакше, ніж звичайне молоко.

Ще одна цікава деталь: ферментація кефіру може покращувати переносимість лактози, тож страви на його основі інколи легше засвоюються.

Як приготувати пишні оладки?

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти: 
– 500 мілілітрів кефіру;
– 1 яйце;
– 2 столові ложки цукру;
– 1/2 чайної ложки солі;
– 380 грамів борошна;
– 1 чайна ложка соди;
– олія для смаження.

Приготування: 

  1. Теплий кефір змішайте з яйцем, цукром і сіллю.
  2. Поступово додайте борошно й замісіть густе тісто, яке повільно стікає з ложки.
  3. Додайте соду, добре перемішайте й залиште тісто на 5 – 10 хвилин. Після цього тісто більше не перемішуйте.
  4. Ложкою викладайте порції тіста на сковороду з добре розігрітою олією.
  5. Смажте на помірному вогні до золотистої скоринки, потім переверніть, накрийте кришкою та доведіть до готовності.
  6. Готові оладки викладіть на паперовий рушник і подавайте зі сметаною, медом, варенням або улюбленим джемом.

Саме короткий відпочинок тіста після соди тут і робить оладки такими високими. За цей час воно насичується бульбашками, а під час смаження ще більше розкривається.

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