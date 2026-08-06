Пишні оладки на кефірі без дріжджів: простий рецепт як у дитинстві
Пишні оладки на кефірі можна зробити без дріжджів — і секрет тут не в складних хитрощах, а в правильній роботі кефіру, соди та густого тіста.
Чому одні оладки розпливаються на сковороді, а інші піднімаються майже як пончики? Усе вирішують теплий кефір, правильна густина тіста та коротка пауза після соди.
У чому секрет пишності оладок?
Кефір тут працює не просто як рідка основа. Його легка кислинка допомагає соді краще реагувати в тісті, і саме це дає оладкам ту саму пухку структуру.
Є й ще один нюанс: кефір – продукт змішаної ферментації. Саме тому він поводиться в тісті інакше, ніж звичайне молоко.
Ще одна цікава деталь: ферментація кефіру може покращувати переносимість лактози, тож страви на його основі інколи легше засвоюються.
Як приготувати пишні оладки?
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 500 мілілітрів кефіру;
– 1 яйце;
– 2 столові ложки цукру;
– 1/2 чайної ложки солі;
– 380 грамів борошна;
– 1 чайна ложка соди;
– олія для смаження.
Приготування:
- Теплий кефір змішайте з яйцем, цукром і сіллю.
- Поступово додайте борошно й замісіть густе тісто, яке повільно стікає з ложки.
- Додайте соду, добре перемішайте й залиште тісто на 5 – 10 хвилин. Після цього тісто більше не перемішуйте.
- Ложкою викладайте порції тіста на сковороду з добре розігрітою олією.
- Смажте на помірному вогні до золотистої скоринки, потім переверніть, накрийте кришкою та доведіть до готовності.
- Готові оладки викладіть на паперовий рушник і подавайте зі сметаною, медом, варенням або улюбленим джемом.
Саме короткий відпочинок тіста після соди тут і робить оладки такими високими. За цей час воно насичується бульбашками, а під час смаження ще більше розкривається.