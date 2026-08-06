Чому одні оладки розпливаються на сковороді, а інші піднімаються майже як пончики? Усе вирішують теплий кефір, правильна густина тіста та коротка пауза після соди.

У чому секрет пишності оладок?

Кефір тут працює не просто як рідка основа. Його легка кислинка допомагає соді краще реагувати в тісті, і саме це дає оладкам ту саму пухку структуру.

Є й ще один нюанс: кефір – продукт змішаної ферментації. Саме тому він поводиться в тісті інакше, ніж звичайне молоко.

Ще одна цікава деталь: ферментація кефіру може покращувати переносимість лактози, тож страви на його основі інколи легше засвоюються.

Як приготувати пишні оладки?

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 500 мілілітрів кефіру;

– 1 яйце;

– 2 столові ложки цукру;

– 1/2 чайної ложки солі;

– 380 грамів борошна;

– 1 чайна ложка соди;

– олія для смаження.

Приготування:

Теплий кефір змішайте з яйцем, цукром і сіллю. Поступово додайте борошно й замісіть густе тісто, яке повільно стікає з ложки. Додайте соду, добре перемішайте й залиште тісто на 5 – 10 хвилин. Після цього тісто більше не перемішуйте. Ложкою викладайте порції тіста на сковороду з добре розігрітою олією. Смажте на помірному вогні до золотистої скоринки, потім переверніть, накрийте кришкою та доведіть до готовності. Готові оладки викладіть на паперовий рушник і подавайте зі сметаною, медом, варенням або улюбленим джемом.

Саме короткий відпочинок тіста після соди тут і робить оладки такими високими. За цей час воно насичується бульбашками, а під час смаження ще більше розкривається.