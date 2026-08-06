Почему одни оладьи растекаются по сковороде, а другие поднимаются почти как пончики? Все решает теплый кефир, правильная густота теста и короткая пауза после добавления соды.

Почему оладьи имеют пышность?

Кефир здесь работает не просто как жидкая основа. Его легкая кислинка помогает соде лучше реагировать в тесте, и именно это придает оладьям ту самую воздушную структуру.

Есть и еще один нюанс: кефир – продукт смешанной ферментации. Именно поэтому он ведет себя в тесте иначе, чем обычное молоко.

Еще одна интересная деталь: ферментация кефира может улучшать переносимость лактозы, поэтому блюда на его основе иногда легче усваиваются.

Как приготовить пышные оладьи?

Время: 20 минут

20 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 500 миллилитров кефира;

– 1 яйцо;

– 2 столовые ложки сахара;

– 1/2 чайной ложки соли;

– 380 граммов муки;

– 1 чайная ложка соды;

– масло для жарки.

Приготовление:

Теплый кефир смешайте с яйцом, сахаром и солью. Постепенно добавьте муку и замесите густое тесто, которое медленно стекает с ложки. Добавьте соду, хорошо перемешайте и оставьте тесто на 5 – 10 минут. После этого тесто больше не перемешивайте. Ложкой выкладывайте порции теста на сковороду с хорошо разогретым маслом. Жарьте на умеренном огне до золотистой корочки, затем переверните, накройте крышкой и доведите до готовности. Готовые оладьи выложите на бумажное полотенце и подавайте со сметаной, медом, вареньем или любимым джемом.

Именно короткий отдых теста после добавления соды делает оладьи такими высокими. За это время оно насыщается пузырьками, а во время жарки еще больше раскрывается.