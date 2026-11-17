Домашні пісні вареники без яєць, молока та вершкового масла легко виходять ніжними, еластичними й напрочуд ситними, якщо замісити основу заварним способом на крутому окропі.

Гаряча вода миттєво заварює клейковину пшеничного борошна, завдяки чому тісто стає слухняним, не липне до рук, тонко розкачується й надійно тримає форму під час варіння чи заморожування. Така універсальна пісна основа ідеально поєднується з 3 перевіреними начинками – повітряним картопляним пюре із золотистою засмажкою, тушкованою квашеною капустою та ароматними обсмаженими печерицями.

Готові вироби достатньо змастити олією з підрум'яненою ріпчастою цибулею, щоб отримати повноцінний обід чи вечерю для всього періоду Пилипівки.

Універсальне пісне заварне тісто на окропі

Час : 35 хвилин

: 35 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 500 грамів пшеничного борошна вищого ґатунку;

– 250 мілілітрів крутого окропу;

– 3 столові ложки рафінованої соняшникової олії;

– 1 чайна ложка кам'яної солі без гірки.

Приготування:

У глибоку миску просійте 450 грамів борошна, додайте сіль, влийте рафіновану олію та одразу влийте 250 мілілітрів крутого окропу, швидко перемішуючи масу столовою ложкою або дерев'яною лопаткою. Коли тісто трохи охолоне до комфортної температури, перекладіть його на робочу поверхню, підсипте решту борошна й вимішуйте руками протягом 7 – 8 хвилин до повної гладкості та еластичності. Накрийте кулю мискою чи харчовою плівкою та залиште відпочити на 20 хвилин, після чого розкачайте у пласт завтовшки 2 міліметри, виріжте кружальця, наповніть обраною начинкою, щільно защипніть краї та варіть у підсоленій киплячій воді 3 – 4 хвилини після спливання.

Класична картопляна начинка із золотистою цибулею

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 800 грамів очищеної картоплі;

– 2 великі ріпчасті цибулини;

– 4 столові ложки рафінованої олії;

– 1 чайна ложка кам'яної солі;

– 1/2 чайної ложки чорного меленого перцю;

– 15 грамів свіжого кропу за бажанням.

Приготування:

Очищену картоплю наріжте великими шматками, відваріть у підсоленій воді протягом 20 хвилин до готовності, повністю злийте відвар і потримайте каструлю на слабкому вогні 1 хвилину для випаровування вологи. Тим часом дрібно наріжте цибулю та обсмажте її на олії до насиченого золотистого кольору. Розімніть гарячу картоплю товкачкою у гладке пюре, введіть половину смаженої цибулі разом з олією, додайте чорний перець і дрібно посічений кріп, перемішайте й остудіть перед ліпленням, а решту цибулі залиште для поливання готових вареників.

Начинка з тушкованої квашеної та свіжої капусти

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 350 грамів квашеної капусти;

– 250 грамів свіжої білокачанної капусти;

– 1 велика ріпчаста цибулина;

– 1 середня морквина;

– 3 столові ложки рафінованої олії;

– 100 мілілітрів питної води;

– 1 чайна ложка цукру;

– 1/2 чайної ложки чорного меленого перцю;

– 1/3 чайної ложки меленого коріандру або насіння кмину.

Приготування:

Квашену капусту за потреби злегка промийте й відтисніть, свіжу тонко нашаткуйте, цибулю наріжте дрібним кубиком, а моркву натріть на середній тертці. На широкій сковороді з олією спасеруйте цибулю з морквою протягом 4 хвилин. Додайте обидва види капусти, цукор, перець, коріандр і 100 мілілітрів води, після чого тушкуйте під кришкою на повільному вогні 25 хвилин до м'якості та повного випаровування рідини, а потім остудіть.

Ароматна грибна начинка з печериць і цибулі

Час : 25 хвилин

: 25 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 700 грамів свіжих печериць;

– 2 великі ріпчасті цибулини; олія та прянощі:

– 3 столові ложки рафінованої олії;

– 1/2 чайної ложки кам'яної солі;

– 1/2 чайної ложки чорного меленого перцю;

– 1/3 чайної ложки сушеного чебрецю за бажанням.

Приготування: