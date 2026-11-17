Рецепти пісних вареників / "Наші бесаги"
Домашні пісні вареники без яєць, молока та вершкового масла легко виходять ніжними, еластичними й напрочуд ситними, якщо замісити основу заварним способом на крутому окропі.
Гаряча вода миттєво заварює клейковину пшеничного борошна, завдяки чому тісто стає слухняним, не липне до рук, тонко розкачується й надійно тримає форму під час варіння чи заморожування. Така універсальна пісна основа ідеально поєднується з 3 перевіреними начинками – повітряним картопляним пюре із золотистою засмажкою, тушкованою квашеною капустою та ароматними обсмаженими печерицями.
Готові вироби достатньо змастити олією з підрум'яненою ріпчастою цибулею, щоб отримати повноцінний обід чи вечерю для всього періоду Пилипівки.
Універсальне пісне заварне тісто на окропі
- Час: 35 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 500 грамів пшеничного борошна вищого ґатунку;
– 250 мілілітрів крутого окропу;
– 3 столові ложки рафінованої соняшникової олії;
– 1 чайна ложка кам'яної солі без гірки.
Приготування:
- У глибоку миску просійте 450 грамів борошна, додайте сіль, влийте рафіновану олію та одразу влийте 250 мілілітрів крутого окропу, швидко перемішуючи масу столовою ложкою або дерев'яною лопаткою.
- Коли тісто трохи охолоне до комфортної температури, перекладіть його на робочу поверхню, підсипте решту борошна й вимішуйте руками протягом 7 – 8 хвилин до повної гладкості та еластичності.
- Накрийте кулю мискою чи харчовою плівкою та залиште відпочити на 20 хвилин, після чого розкачайте у пласт завтовшки 2 міліметри, виріжте кружальця, наповніть обраною начинкою, щільно защипніть краї та варіть у підсоленій киплячій воді 3 – 4 хвилини після спливання.
Класична картопляна начинка із золотистою цибулею
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 800 грамів очищеної картоплі;
– 2 великі ріпчасті цибулини;
– 4 столові ложки рафінованої олії;
– 1 чайна ложка кам'яної солі;
– 1/2 чайної ложки чорного меленого перцю;
– 15 грамів свіжого кропу за бажанням.
Приготування:
- Очищену картоплю наріжте великими шматками, відваріть у підсоленій воді протягом 20 хвилин до готовності, повністю злийте відвар і потримайте каструлю на слабкому вогні 1 хвилину для випаровування вологи.
- Тим часом дрібно наріжте цибулю та обсмажте її на олії до насиченого золотистого кольору.
- Розімніть гарячу картоплю товкачкою у гладке пюре, введіть половину смаженої цибулі разом з олією, додайте чорний перець і дрібно посічений кріп, перемішайте й остудіть перед ліпленням, а решту цибулі залиште для поливання готових вареників.
Начинка з тушкованої квашеної та свіжої капусти
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 350 грамів квашеної капусти;
– 250 грамів свіжої білокачанної капусти;
– 1 велика ріпчаста цибулина;
– 1 середня морквина;
– 3 столові ложки рафінованої олії;
– 100 мілілітрів питної води;
– 1 чайна ложка цукру;
– 1/2 чайної ложки чорного меленого перцю;
– 1/3 чайної ложки меленого коріандру або насіння кмину.
Приготування:
- Квашену капусту за потреби злегка промийте й відтисніть, свіжу тонко нашаткуйте, цибулю наріжте дрібним кубиком, а моркву натріть на середній тертці.
- На широкій сковороді з олією спасеруйте цибулю з морквою протягом 4 хвилин.
- Додайте обидва види капусти, цукор, перець, коріандр і 100 мілілітрів води, після чого тушкуйте під кришкою на повільному вогні 25 хвилин до м'якості та повного випаровування рідини, а потім остудіть.
Ароматна грибна начинка з печериць і цибулі
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 700 грамів свіжих печериць;
– 2 великі ріпчасті цибулини; олія та прянощі:
– 3 столові ложки рафінованої олії;
– 1/2 чайної ложки кам'яної солі;
– 1/2 чайної ложки чорного меленого перцю;
– 1/3 чайної ложки сушеного чебрецю за бажанням.
Приготування:
- Промиті й обсушені печериці наріжте дрібним кубиком, викладіть на суху розігріту пательню та прогрівайте на середньому вогні 5 – 6 хвилин, доки повністю не випарується грибний сік.
- Влийте на сковороду 3 столові ложки олії.
- Додайте дрібно посічену ріпчасту цибулю, сіль, чорний перець і чебрець, після чого обсмажуйте суміш на помірному вогні ще 8 – 10 хвилин до красивого рум'яного відтінку та повністю охолодіть перед формуванням вареників.
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