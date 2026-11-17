Горячая вода мгновенно заваривает клейковину пшеничной муки, поэтому тесто становится податливым, не липнет к рукам, тонко раскатывается и надежно держит форму во время варки или замораживания. Такая универсальная постная основа идеально сочетается с тремя проверенными начинками – воздушным картофельным пюре с золотистой зажаркой, тушеной квашеной капустой и ароматными обжаренными печерицами.

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Готовые изделия достаточно смазать маслом с подрумяненным репчатым луком, чтобы получить полноценный обед или ужин на весь период поста.

Универсальное постное заварное тесто на кипятке

Время : 35 минут

: 35 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 500 граммов пшеничной муки высшего сорта;

– 250 миллилитров кипятка;

– 3 столовые ложки рафинированного подсолнечного масла;

– 1 чайная ложка каменной соли без горки.

Приготовление:

В глубокую миску просейте 450 граммов муки, добавьте соль, влейте рафинированное масло и сразу же влейте 250 миллилитров кипятка, быстро перемешивая массу столовой ложкой или деревянной лопаткой. Когда тесто немного остынет до комфортной температуры, переложите его на рабочую поверхность, подсыпьте оставшуюся муку и вымешивайте руками в течение 7 – 8 минут до полной гладкости и эластичности. Накройте шарик миской или пищевой пленкой и оставьте отдыхать на 20 минут, почему раскатайте в пласт толщиной 2 миллиметра, вырежьте кружочки, наполните выбранной начинкой, плотно зажмите края и варите в подсоленной кипящей воде 3 – 4 минуты после всплытия.

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Классическая картофельная начинка с золотистым луком

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 800 граммов очищенного картофеля;

– 2 большие репчатые луковицы;

– 4 столовые ложки рафинированного масла;

– 1 чайная ложка каменной соли;

– 1/2 чайной ложки черного молотого перца;

– 15 граммов свежего укропа по желанию.

Приготовление:

Очищенный картофель нарежьте большими кусками, отварите в подсоленной воде в течение 20 минут до готовности, полностью слейте отвар и подержите кастрюлю на слабом огне 1 минуту для испарения влаги. Тем временем мелко нарежьте лук и обжарьте его на растительном масле до насыщенного золотистого цвета. Разомните горячий картофель толкушкой в гладкое пюре, добавьте половину обжаренного лука вместе с маслом, добавьте черный перец и мелко нарезанный укроп, перемешайте и остудите перед лепкой, а оставшийся лук оставьте для поливки готовых вареников.

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Начинка из тушеной квашеной и свежей капусты

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 350 граммов квашеной капусты;

– 250 граммов свежей белокочанной капусты;

– 1 большая репчатая луковица;

– 1 средняя морковь;

– 3 столовые ложки рафинированного масла;

– 100 миллилитров питьевой воды;

– 1 чайная ложка сахара;

– 1/2 чайной ложки черного молотого перца;

– 1/3 чайной ложки молотого кориандра или семян тмина.

Приготовление:

Квашеную капусту при необходимости слегка промойте и отожмите, свежую тонко нашинкуйте, лук нарежьте мелкими кубиками, а морковь натрите на средней терке. На широкой сковороде с маслом обжарьте лук с морковью в течение 4 минут. Добавьте оба вида капусты, сахар, перец, кориандр и 100 миллилитров воды, после чего тушите под крышкой на медленном огне 25 минут до мягкости и полного испарения жидкости, а затем остудите.

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Ароматная грибная начинка из шампиньонов и лука

Время : 25 минут

: 25 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– 700 граммов свежих шампиньонов;

– 2 большие репчатые луковицы; масло и специи:

– 3 столовые ложки рафинированного масла;

– 1/2 чайной ложки каменной соли;

– 1/2 чайной ложки черного молотого перца;

– 1/3 чайной ложки сушеного тимьяна по желанию.

Приготовление: