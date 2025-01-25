25 січня 2025, 16:25
Швидко та поживно: готуємо ліниву піцу на лаваші за 15 хвилин
Багато господинь мають на меті спростити приготування домашньої піци, а не бавитися з дріжджовим тістом. Тому звертаються до круглого лаваша як альтернативи.
Страва виходить тонкою, що відповідає автентичній італійській традиції приготування піци. Крім того, вона має значно нижчу калорійність порівняно з класичним рецептом. Як приготувати піцу на лаваші в духовці розповідає 24 Канал.
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Тонка піца на лаваші в духовці
- Час: 15 хвилин
- Порції: 2
Інгредієнти:
– 2 лаваші тонкі;
– 100 грамів твердого сиру;
– 120 грамів ковбаси напівкопченої;
– 40 грамів болгарського перцю;
– 30 грамів цибулі;
– 3 столові ложки томатного соусу;
– італійські спеції – на смак.
Приготування:
- Основу піци змастіть томатним соусом і посипте італійськими спеціями.
- Викладіть шматочки ковбаси, колечка перцю і тонко нарізану цибулю. За бажанням додайте будь-які інші продукти. Натріть сир і посипте піцу зверху.
- Всі інгредієнти повинні бути нарізані дуже тонко, щоб встигли приготуватися за короткий час.
- Випікайте піцу 7 хвилин в розігрітій до 180 градусів духовці.
Смачного!
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