Не відмовлятися ж від піци тоді – є кілька варіантів заміни сиру у цій популярній страві. Чим замінити сир у піці розповідає 24 Канал з посиланням на Ideas.com.

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Що робити, якщо немає сиру для піци

Майонез з яйцем

Збийте 1 яйце з 3 столовими ложками майонезу. Отриманий соус при запіканні в духовці стає схожим на сир із гарною плавкістю. І відсутність сиру практично непомітна.

Сметана з кисломолочним сиром

Можливо цей варіант комусь здасться навіть кращим за перший. Змішайте 1:1 сметану з кислим сиром (100 грамів жирної сметани та 100 грамів жирного сиру). Посоліть, поперчіть – і заправляйте піцу.

Сир виконає функцію протертого сиру, оскільки він, як і сир чудово плавиться. Сир та сметану для заміни сиру в піці потрібно брати з підвищеним відсотком жирності.

Яйце з борошном

Щоб заливка вийшла красивою, краще використовувати яйце з яскраво-жовтим жовтком. Збийте вінчиком 2 яйця, а потім додайте до них 1 столову ложку борошна і знову гарненько збийте. Виходить щось дуже схоже на розплавлений сир.

Важливо. У всі суміші, що замінюють сир, додайте перець та сіль на смак. При цьому трохи більше, ніж, коли робите піцу з сиром, щоб страва не вийшла прісною – адже сир зазвичай солонуватий.