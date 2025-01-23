Не отказываться же от пиццы тогда – есть несколько вариантов замены сыра в этом популярном блюде. Чем заменить сыр в пицце рассказывает 24 Канал со ссылкой на Ideas.com.

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Что делать, если нет сыра для пиццы

Майонез с яйцом

Взбейте 1 яйцо с 3 столовыми ложками майонеза. Полученный соус при запекании в духовке становится похожим на сыр с хорошей плавкостью. И отсутствие сыра практически незаметно.

Сметана с творогом с кисломолочным сыром

Возможно этот вариант кому-то покажется даже лучше первого. Смешайте 1:1 сметану с творогом (100 граммов жирной сметаны и 100 граммов жирного творога). Посолите, поперчите – и заправляйте пиццу.

Сыр выполнит функцию протертого сыра, поскольку он, как и творог прекрасно плавится. Сыр и сметану для замены творога в пицце нужно брать с повышенным процентом жирности.

Яйцо с мукой

Чтобы заливка получилась красивой, лучше использовать яйцо с ярко-желтым желтком. Взбейте венчиком 2 яйца, а затем добавьте к ним 1 столовую ложку муки и снова хорошенько взбейте. Получается что-то очень похожее на расплавленный творог.

Важно. Во все смеси, заменяющие творог, добавьте перец и соль по вкусу. При этом немного больше, чем, когда делаете пиццу с сыром, чтобы блюдо не получилось пресным – ведь сыр обычно солоноватый.