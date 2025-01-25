Страва виходить тонкою, що відповідає автентичній італійській традиції приготування піци. Крім того, вона має значно нижчу калорійність порівняно з класичним рецептом. Як приготувати піцу на лаваші в духовці розповідає 24 Канал.

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Тонка піца на лаваші в духовці

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– 2 лаваші тонкі;

– 100 грамів твердого сиру;

– 120 грамів ковбаси напівкопченої;

– 40 грамів болгарського перцю;

– 30 грамів цибулі;

– 3 столові ложки томатного соусу;

– італійські спеції – на смак.

Приготування:

Основу піци змастіть томатним соусом і посипте італійськими спеціями.

Викладіть шматочки ковбаси, колечка перцю і тонко нарізану цибулю. За бажанням додайте будь-які інші продукти. Натріть сир і посипте піцу зверху.

Всі інгредієнти повинні бути нарізані дуже тонко, щоб встигли приготуватися за короткий час.

Випікайте піцу 7 хвилин в розігрітій до 180 градусів духовці.

Смачного!

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