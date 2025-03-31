Просто божественно смачно: готуємо піцу-рол з вареною ковбасою з Ектором

Піца цілком заслужено стала улюбленицею мас, і кожен хоче вдосконалити її рецепт. Так з'явилася піца-рол, яку просто чарує своїм смаком та естетикою.

Ектор Хіменес-Браво вміє дивувати не лише вишуканими стравами, а й цілком буденними рецептами. 24 Канал пропонує підглянути в його інстаграм та приготувати піцу-рол, яка зійде за ідеальний перекус.

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Рецепт піци-рола

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 тісто листково-дріжджове;

– кетчуп;

– 180 грамів сиру моцарела;

– 150 грамів вареної ковбаси.

Приготування:

Наріжте ковбасу. Розкачайте тісто в тонкий пласт. Змастіть тісто кетчупом, викладіть ковбасу та сир. Скрутіть рулет і наріжте його на 8 частин. Викладіть рулетики у форму та випікайте 30 – 40 хвилин при 180 градусах.

Смачного!

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