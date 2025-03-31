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31 березня, 08:23
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Просто божественно смачно: готуємо піцу-рол з вареною ковбасою з Ектором

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Піца цілком заслужено стала улюбленицею мас, і кожен хоче вдосконалити її рецепт. Так з'явилася піца-рол, яку просто чарує своїм смаком та естетикою.

Ектор Хіменес-Браво вміє дивувати не лише вишуканими стравами, а й цілком буденними рецептами. 24 Канал пропонує підглянути в його інстаграм та приготувати піцу-рол, яка зійде за ідеальний перекус. 

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Рецепт піци-рола

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти
–  1 тісто листково-дріжджове;
– кетчуп;
– 180 грамів сиру моцарела;
– 150 грамів вареної ковбаси. 

Приготування

  1. Наріжте ковбасу.
  2. Розкачайте тісто в тонкий пласт.
  3. Змастіть тісто кетчупом, викладіть ковбасу та сир.
  4. Скрутіть рулет і наріжте його на 8 частин.
  5. Викладіть рулетики у форму та випікайте 30 – 40 хвилин при 180 градусах. 

Смачного!

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