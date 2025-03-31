31 березня, 08:23
Просто божественно смачно: готуємо піцу-рол з вареною ковбасою з Ектором
Піца цілком заслужено стала улюбленицею мас, і кожен хоче вдосконалити її рецепт. Так з'явилася піца-рол, яку просто чарує своїм смаком та естетикою.
Ектор Хіменес-Браво вміє дивувати не лише вишуканими стравами, а й цілком буденними рецептами. 24 Канал пропонує підглянути в його інстаграм та приготувати піцу-рол, яка зійде за ідеальний перекус.
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Рецепт піци-рола
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 тісто листково-дріжджове;
– кетчуп;
– 180 грамів сиру моцарела;
– 150 грамів вареної ковбаси.
Приготування:
- Наріжте ковбасу.
- Розкачайте тісто в тонкий пласт.
- Змастіть тісто кетчупом, викладіть ковбасу та сир.
- Скрутіть рулет і наріжте його на 8 частин.
- Викладіть рулетики у форму та випікайте 30 – 40 хвилин при 180 градусах.
Смачного!
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