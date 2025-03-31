Эктор Хименес-Браво умеет удивлять не только изысканными блюдами, но и вполне обыденными рецептами. 24 Канал предлагает подсмотреть в его инстаграм и приготовить пиццу-ролл, которая сойдет за идеальный перекус.

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Рецепт пиццы-ролла

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 тесто слоено-дрожжевое;

– кетчуп;

– 180 граммов сыра моцарелла;

– 150 граммов вареной колбасы.

Приготовление:

Нарежьте колбасу. Раскатайте тесто в тонкий пласт. Смажьте тесто кетчупом, выложите колбасу и сыр. Сверните рулет и нарежьте его на 8 частей. Выложите рулетики в форму и выпекайте 30 – 40 минут при 180 градусах.

Приятного аппетита!

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