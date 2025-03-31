Эктор Хименес-Браво умеет удивлять не только изысканными блюдами, но и вполне обыденными рецептами. 24 Канал предлагает подсмотреть в его инстаграм и приготовить пиццу-ролл, которая сойдет за идеальный перекус.

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Рецепт пиццы-ролла

  • Время: 45 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 1 тесто слоено-дрожжевое;
– кетчуп;
– 180 граммов сыра моцарелла;
– 150 граммов вареной колбасы.

Приготовление:

  1. Нарежьте колбасу.
  2. Раскатайте тесто в тонкий пласт.
  3. Смажьте тесто кетчупом, выложите колбасу и сыр.
  4. Сверните рулет и нарежьте его на 8 частей.
  5. Выложите рулетики в форму и выпекайте 30 – 40 минут при 180 градусах.

Приятного аппетита!

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