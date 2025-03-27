Этот салат-намазку в народе еще называют "свекольной икрой". Он вкусный в горячем и холодном виде, поэтому подойдет и как дополнение к гарнирам, и как намазка на бутерброды, информирует 24 Канал со ссылкой на "Смачненьке".

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Рецепт салата-намазки из свеклы

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 2 вареных свеклы;

– 2 – 3 соленых огурца;

– 1 лук;

– 2 столовые ложки томатной пасты;

– 2 чайные ложки сахара;

– 3 зубчика чеснока;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Вареную свеклу натираем, размер терки – на ваш выбор. Лук нарезаем на четверть кольца и жарим до золотистости. Добавляем томатную пасту и жарим 2 – 3 минуты. Добавляем свеклу и давленый чеснок, солим, перчим, перемешиваем, накрываем крышкой и тушим 5 минут. Добавляем натертые огурцы и тушим еще 5 минут на малом огне.

Приятного аппетита!

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