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Рецепт плавленого сыра
- Время: 30 минут + 2 часа
- Порций: 10
Ингредиенты:
– 500 граммов творога с творогом;
– 100 граммов сливочного масла;
– 1 чайная ложка соды;
– 1 яйцо;
– 100 миллилитров молока;
– 1/2 чайной ложки соли.
Приготовление:
- Выньте творог из холодильника, чтобы он стал комнатной температуры. Смешайте творог с пищевой содой, оставьте на 10 минут, чтобы они вступили в реакцию, что обеспечит хорошее плавление продукта.
- Добавьте яйцо, мягкое сливочное масло и соль, тщательно перемешайте до однородности.
- Поставьте миску с творожной смесью на водяную баню. Для этого налейте воду в большую кастрюлю, вскипятите ее и сверху поместите миску с сыром так, чтобы ее дно не касалось воды.
- Постоянно помешивая, нагревайте сырную смесь, пока она не станет жидкой. Это займет примерно 10 – 15 минут. Когда творог станет гладким и без комочков, снимите миску с водяной бани.
- Добавьте молоко небольшими порциями, продолжая перемешивать творог.
- Варите еще 5 минут, пока масса не станет густой и тягучей, похожей на плавленый сыр "Янтарь". Готовый сыр разлейте в формы или стеклянные контейнеры.
- Дайте плавленому сыру остыть до комнатной температуры.
- Поставьте в холодильник на 2 – 3 часа, чтобы он хорошо застыл.
Приятного аппетита!
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