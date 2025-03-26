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Рецепт плавленого сыра

Время : 30 минут + 2 часа

: 30 минут + 2 часа Порций: 10

Ингредиенты:

– 500 граммов творога с творогом;

– 100 граммов сливочного масла;

– 1 чайная ложка соды;

– 1 яйцо;

– 100 миллилитров молока;

– 1/2 чайной ложки соли.

Приготовление:

Выньте творог из холодильника, чтобы он стал комнатной температуры. Смешайте творог с пищевой содой, оставьте на 10 минут, чтобы они вступили в реакцию, что обеспечит хорошее плавление продукта. Добавьте яйцо, мягкое сливочное масло и соль, тщательно перемешайте до однородности. Поставьте миску с творожной смесью на водяную баню. Для этого налейте воду в большую кастрюлю, вскипятите ее и сверху поместите миску с сыром так, чтобы ее дно не касалось воды. Постоянно помешивая, нагревайте сырную смесь, пока она не станет жидкой. Это займет примерно 10 – 15 минут. Когда творог станет гладким и без комочков, снимите миску с водяной бани. Добавьте молоко небольшими порциями, продолжая перемешивать творог. Варите еще 5 минут, пока масса не станет густой и тягучей, похожей на плавленый сыр "Янтарь". Готовый сыр разлейте в формы или стеклянные контейнеры. Дайте плавленому сыру остыть до комнатной температуры. Поставьте в холодильник на 2 – 3 часа, чтобы он хорошо застыл.

Приятного аппетита!

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