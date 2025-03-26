Улюблена намазка тепер завжди буде у вашому холодильнику. Не бійтеся експериментувати з додатками, щоб знайти досконалий смак, розповідає 24 Канал з посиланням на Feast Delights.
До теми Якість має значення: як перевірити кисломолочний сир – дієві поради, з якими вас не обмануть
Рецепт плавленого сиру
- Час: 30 хвилин + 2 години
- Порцій: 10
Інгредієнти:
– 500 грамів кисломолочного сиру;
– 100 грамів вершкового масла;
– 1 чайна ложка соди;
– 1 яйце;
– 100 мілілітрів молока;
– 1/2 чайної ложки солі.
Приготування:
- Вийміть кисломолочний сир із холодильника, щоб він став кімнатної температури. Змішайте сир з харчовою содою, залиште на 10 хвилин, щоб вони вступили в реакцію, що забезпечить хороше плавлення продукту.
- Додайте яйце, м'яке вершкове масло та сіль, ретельно перемішайте до однорідності.
- Поставте миску з сирною сумішшю на водяну баню. Для цього налийте воду у велику каструлю, закип'ятіть її та зверху помістіть миску з сиром так, щоб її дно не торкалося води.
- Постійно помішуючи, нагрівайте сирну суміш, поки вона не стане рідкою. Це займе приблизно 10 – 15 хвилин. Коли сир стане гладким та без грудочок, зніміть миску з водяної бані.
- Додайте молоко невеликими порціями, продовжуючи перемішувати сир.
- Варіть ще 5 хвилин, поки маса не стане густою і тягучою, схожою на плавлений сир "Янтар". Готовий сир розлийте у форми або скляні контейнери.
- Дайте плавленому сиру охолонути до кімнатної температури.
- Поставте у холодильник на 2 – 3 години, щоб він добре застиг.
Смачного!
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