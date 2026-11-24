Більше ніякого замішування тіста: швидка піца-запіканка з лаваша, шинки та 2 видів сиру
Коли ввечері хочеться гарячої домашньої піци, але немає ні часу, ні сил возитися з дріжджовим тістом, виручає цей елементарний рецепт запіканки з тонкого лаваша.
Усі інгредієнти просто нарізаються, поєднуються в 1 мисці з ароматною яєчно-томатною заливкою та відправляються в духовку. У результаті за пів години виходить пишна, рум'яна та неймовірно соковита страва з тягучою сирною шапочкою, яка ідеально тримає форму під час нарізання й смакує не гірше за випічку з піцерії, розповідає ютуб-канал "Кучерявий Кухар".
Як приготувати піцу з лаваша?
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 4 листи тонкого вірменського лаваша;
– 5 курячих яєць;
– 150 грамів варено-копченої шинки;
– 120 грамів твердої моцарели для піци;
– 80 грамів сиру чеддер;
– 50 грамів пікантної салямі;
– 50 грамів томатного соусу для піци (або густого кетчупу з італійськими травами);
– 1/3 чайної ложки солі;
– 1/4 чайної ложки свіжомеленого чорного перцю;
– 1 столова ложка рафінованої соняшникової олії або 10 грамів вершкового масла для змащування форми.
Таку піцу хоч щодня готуй: дивіться відео
Приготування:
- Листи тонкого лаваша скрутіть у нещільний рулет і наріжте ножем або кухонними ножицями на тонкі смужки завширшки приблизно 1 сантиметр.
- Шинку та салямі наріжте невеликими кубиками або тонкою соломкою, а моцарелу й чеддер натріть на великій тертці, відклавши 1/3 сиру для посипання верхівки.
- У глибокій мисці збийте виделкою чи вінчиком 5 курячих яєць із соусом для піци, дрібкою солі та чорного перцю до однорідності.
- Додайте в яєчну заливку смужки лаваша, шинку, салямі та більшу частину тертого сиру, після чого ретельно перемішайте масу, щоб кожен шматочок лаваша добре просочився соусом.
- Змастіть форму для запікання краплею олії або шматочком вершкового масла, перекладіть підготовлену основу й злегка ущільніть лопаткою.
- Посипте поверхню сиром, що залишився, і відправте форму в розігріту до 200 градусів духовку на 25 – 30 хвилин до апетитної рум'яної скоринки.
Як зробити так, щоб лаваш усередині залишався ніжним, а зверху утворилася хрустка скоринка
Щоб страва мала однорідну текстуру без сухих країв, нарізаний лаваш варто дати настоятися в яєчно-томатній суміші 5 – 7 хвилин перед викладанням у форму – за цей час тісто вбере вологу й стане еластичним. А якщо ви любите ще більш насичений смак, перед посипанням сиром розкладіть поверх запіканки кілька тонких кружалець стиглого помідора, чорні оливки без кісточок або дрібку сушеного орегано.