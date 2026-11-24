Готовим аппетитную пиццу из лаваша / Коллаж 24 Канала
Когда вечером хочется горячей домашней пиццы, но нет ни времени, ни сил возиться с дрожжевым тестом, на помощь приходит этот простой рецепт запеканки из тонкого лаваша.
Все ингредиенты просто нарезаются, смешиваются в одной миске с ароматной яично-томатной заливкой и отправляются в духовку. В результате через полчаса получается пышное, румяное и невероятно сочное блюдо с тягучей сырной корочкой, которое идеально держит форму при нарезке и по вкусу не хуже выпечки из пиццерии, рассказывает YouTube-канал "Кучерявый Повар".
Как приготовить пиццу из лаваша?
- Время: 40 минут
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 4 листа тонкого армянского лаваша;
– 5 куриных яиц;
– 150 граммов варено-копченой ветчины;
– 120 граммов твердой моцареллы для пиццы;
– 80 граммов сыра чеддер;
– 50 граммов пикантной салями;
– 50 граммов томатного соуса для пиццы (или густого кетчупа с итальянскими травами);
– 1/3 чайной ложки соли;
– 1/4 чайной ложки свежемолотого черного перца;
– 1 столовая ложка рафинированного подсолнечного масла или 10 граммов сливочного масла для смазывания формы.
Такую пиццу можно готовить каждый день: смотрите видео
Приготовление:
- Листы тонкого лаваша скрутите в неплотный рулет и нарежьте ножом или кухонными ножницами на тонкие полоски шириной примерно 1 сантиметр.
- Ветчину и салями нарежьте небольшими кубиками или тонкой соломкой, а моцареллу и чеддер натрите на большой терке, отложив 1/3 сыра для посыпки сверху.
- В глубокой миске взбейте вилкой или венчиком 5 куриных яиц с соусом для пиццы, щепоткой соли и черного перца до однородной консистенции.
- Добавьте в яичную смесь полоски лаваша, ветчину, салями и большую часть тертого сыра, после чего тщательно перемешайте массу, чтобы каждый кусочек лаваша хорошо пропитался соусом.
- Смажьте форму для запекания каплей растительного масла или кусочком сливочного масла, переложите подготовленную основу и слегка уплотните лопаткой.
- Посыпьте поверхность оставшимся сыром и отправьте форму в разогретую до 200 градусов духовку на 25 – 30 минут до появления аппетитной румяной корочки.
Как сделать так, чтобы лаваш внутри оставался нежным, а сверху образовалась хрустящая корочка
Чтобы блюдо имело однородную текстуру без сухих краев, нарезанный лаваш стоит дать настояться в яично-томатной смеси 5 – 7 минут перед выкладыванием в форму – за это время тесто впитает влагу и станет эластичным. А если вы любите еще более насыщенный вкус, перед посыпанием сыром разложите поверх запеканки несколько тонких кружочков спелого помидора, черные оливки без косточек или щепотку сушеного орегано.
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