Усі інгредієнти просто нарізаються, поєднуються в 1 мисці з ароматною яєчно-томатною заливкою та відправляються в духовку. У результаті за пів години виходить пишна, рум'яна та неймовірно соковита страва з тягучою сирною шапочкою, яка ідеально тримає форму під час нарізання й смакує не гірше за випічку з піцерії, розповідає ютуб-канал "Кучерявий Кухар".

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Як приготувати піцу з лаваша?

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 4 листи тонкого вірменського лаваша;

– 5 курячих яєць;

– 150 грамів варено-копченої шинки;

– 120 грамів твердої моцарели для піци;

– 80 грамів сиру чеддер;

– 50 грамів пікантної салямі;

– 50 грамів томатного соусу для піци (або густого кетчупу з італійськими травами);

– 1/3 чайної ложки солі;

– 1/4 чайної ложки свіжомеленого чорного перцю;

– 1 столова ложка рафінованої соняшникової олії або 10 грамів вершкового масла для змащування форми.

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Таку піцу хоч щодня готуй: дивіться відео

Приготування:

Листи тонкого лаваша скрутіть у нещільний рулет і наріжте ножем або кухонними ножицями на тонкі смужки завширшки приблизно 1 сантиметр. Шинку та салямі наріжте невеликими кубиками або тонкою соломкою, а моцарелу й чеддер натріть на великій тертці, відклавши 1/3 сиру для посипання верхівки. У глибокій мисці збийте виделкою чи вінчиком 5 курячих яєць із соусом для піци, дрібкою солі та чорного перцю до однорідності. Додайте в яєчну заливку смужки лаваша, шинку, салямі та більшу частину тертого сиру, після чого ретельно перемішайте масу, щоб кожен шматочок лаваша добре просочився соусом. Змастіть форму для запікання краплею олії або шматочком вершкового масла, перекладіть підготовлену основу й злегка ущільніть лопаткою. Посипте поверхню сиром, що залишився, і відправте форму в розігріту до 200 градусів духовку на 25 – 30 хвилин до апетитної рум'яної скоринки.

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Як зробити так, щоб лаваш усередині залишався ніжним, а зверху утворилася хрустка скоринка

Щоб страва мала однорідну текстуру без сухих країв, нарізаний лаваш варто дати настоятися в яєчно-томатній суміші 5 – 7 хвилин перед викладанням у форму – за цей час тісто вбере вологу й стане еластичним. А якщо ви любите ще більш насичений смак, перед посипанням сиром розкладіть поверх запіканки кілька тонких кружалець стиглого помідора, чорні оливки без кісточок або дрібку сушеного орегано.