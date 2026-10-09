9 жовтня, 07:15
Борщ без буряка та капусти: забутий старовинний рецепт із глибини Полісся, який дивує смаком
У традиційній кухні Полісся збереглися рецепти, здатні перевернути звичне уявлення про класичні українські страви. Один із найяскравіших прикладів – старовинний борщ без буряка.
Борщ бер буряка та капусти – звучить неймовірно, але ця страва точно здатна приємно здивувати. Результат вражає насиченим кольором, глибиною лісового аромату та приємною кислинкою, тому спробувати цей рецепт точно варто кожному.
Як приготувати поліський борщ без буряка?
- Час: 1 година
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 50 – 70 грамів сушених грибів;
– 3 літри води;
– 5 картоплин;
– 3 – 4 столові ложки пшона;
– 4 – 5 квашених помідорів;
– 100 мілілітрів розсолу з квашених помідорів;
– 1 – 2 цибулі;
– 1 морква;
– 2 – 3 столові ложки рослинної олії;
– сіль та перець до смаку;
– 2 лаврові листки;
– дрібка соди;
– зеленьдля подачі.
Приготування:
- Сушені лісові гриби ретельно промийте в кількох водах, аби позбутися залишків лісового пилу, потім залийте чистою холодною водою та залиште замочуватися щонайменше на дві-три години, а краще на ніч.
- Настій обережно зцідіть через марлю, долийте свіжої води, доведіть до кипіння та варіть гриби на помірному вогні близько 35 – 40 хвилин до м'якості.
- Пшоно переберіть і промийте гарячою водою. Аби повністю позбутися характерної гіркоти, до першої порції води для промивання додайте дрібку соди, злегка перетріть зерна пальцями, після чого кілька разів сполосніть крупу проточною водою до абсолютної прозорості.
- У киплячий грибний бульйон викладіть нарізану невеликими кубиками картоплю та підготовлене пшоно. Варіть страву на повільному вогні, поки крупа повністю не розвариться, а картопля не стане настільки м'якою, що почне природно загущувати юшку.
- Окремо на пательні розігрійте олію, спасеруйте дрібно нарізану цибулю до золотавого кольору та додайте натерту моркву.
- Тушкуйте овочі до м'якості, після чого перекладіть засмажку в каструлю.
- З квашених томатів обережно зніміть тоненьку шкірку, а соковиту м'якоть розімніть виделкою або дрібно наріжте.
- Коли картопля з пшоном дійдуть готовності, додайте підготовлені томати до борщу.
- Саме в цей момент відбувається головне кулінарне диво: під впливом природної кислоти помідорів темна коричнева грибна юшка миттєво змінює відтінок, набуваючи красивого червонувато-борщового кольору.
- Влийте трохи томатного розсолу для виразнішої кислинки, покладіть лавровий лист, посоліть і поперчіть.
- Проваріть усе разом ще 5 – 7 хвилин, аби смаки остаточно поєдналися.
- Вимкніть плиту, щедро притрусіть страву подрібненою свіжою зеленню, накрийте кришкою та дайте настоятися щонайменше 15 – 20 хвилин перед подачею.