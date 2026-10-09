Борщ без свеклы и капусты – звучит невероятно, но это блюдо точно способно приятно удивить. Результат поражает насыщенным цветом, глубиной лесного аромата и приятной кислинкой, поэтому попробовать этот рецепт точно стоит каждому.
Как приготовить полесский борщ без свеклы?
- Время: 1 час
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 50 – 70 граммов сушеных грибов;
– 3 литра воды;
– 5 картофелин;
– 3 – 4 столовые ложки пшена;
– 4 – 5 квашеных помидоров;
– 100 миллилитров рассола из квашеных помидоров;
– 1 – 2 луковицы;
– 1 морковь;
– 2 – 3 столовые ложки растительного масла;
– соль и перец по вкусу;
– 2 лавровых листа;
– щепотка соды;
– зелень для подачи.
Приготовление:
- Сушеные лесные грибы тщательно промойте в нескольких водах, чтобы избавиться от остатков лесной пыли, затем залейте чистой холодной водой и оставьте замачиваться как минимум на два-три часа, а лучше на ночь.
- Настой осторожно процедите через марлю, долейте свежей воды, доведите до кипения и варите грибы на умеренном огне около 35 – 40 минут до мягкости.
- Пшено переберите и промойте горячей водой. Чтобы полностью избавиться от характерной горечи, в первую порцию воды для промывки добавьте щепотку соды, слегка потрите зерна пальцами, после чего несколько раз промойте крупу проточной водой до полной прозрачности.
- В кипящий грибной бульон выложите нарезанный небольшими кубиками картофель и подготовленное пшено. Варите блюдо на медленном огне, пока крупа полностью не разварится, а картофель не станет настолько мягким, что начнет естественным образом загущать суп.
- Отдельно на сковороде разогрейте масло, обжарьте мелко нарезанный лук до золотистого цвета и добавьте натертую морковь.
- Тушите овощи до мягкости, после чего переложите обжарку в кастрюлю.
- С квашеных помидоров аккуратно снимите тоненькую кожицу, а сочную мякоть раздавите вилкой или мелко нарежьте.
- Когда картофель с пшоном дойдут до готовности, добавьте подготовленные помидоры в борщ.
- Именно в этот момент происходит главное кулинарное чудо: под воздействием природной кислоты помидоров темная коричневая грибная похлебка мгновенно меняет оттенок, приобретая красивый красновато-борщовый цвет.
- Влейте немного томатного рассола для более выраженной кислинки, положите лавровый лист, посолите и поперчите.
- Проварите все вместе еще 5 – 7 минут, чтобы вкусы окончательно соединились.
- Выключите плиту, щедро посыпьте блюдо измельченной свежей зеленью, накройте крышкой и дайте настояться не менее 15 – 20 минут перед подачей.