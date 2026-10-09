Борщ бер буряка та капусти – звучить неймовірно, але ця страва точно здатна приємно здивувати. Результат вражає насиченим кольором, глибиною лісового аромату та приємною кислинкою, тому спробувати цей рецепт точно варто кожному.

Як приготувати поліський борщ без буряка?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 6

Інгредієнти:

– 50 – 70 грамів сушених грибів;

– 3 літри води;

– 5 картоплин;

– 3 – 4 столові ложки пшона;

– 4 – 5 квашених помідорів;

– 100 мілілітрів розсолу з квашених помідорів;

– 1 – 2 цибулі;

– 1 морква;

– 2 – 3 столові ложки рослинної олії;

– сіль та перець до смаку;

– 2 лаврові листки;

– дрібка соди;

– зеленьдля подачі.

Приготування: