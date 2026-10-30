Все змішали та вилили на деко: ліниве польське печиво "Мазурка" без розкачування тіста

Польське печиво "Мазурка" – справжній порятунок, коли хочеться домашньої випічки до чаю без довгої метушні з качалкою та формами для вирізання. Тісто замішується буквально за кілька хвилин: усе викладається на деко суцільним шаром, пропікається в духовці та гарячим нарізається на акуратні порційні квадратики або ромбики.

Особливість цієї випічки полягає в мінімальній кількості борошна та щедрій порції сухофруктів і горіхів. Завдяки цьому печиво виходить водночас м'яким, насиченим і з приємною крихкою скоринкою, нагадуючи щось середнє між ніжним бісквітом і східними солодощами.

Як приготувати печиво "Мазурка"?

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти:

– 2 яйця;

– 120 грамів пшеничного борошна;

– 60 грамів цукру;

– 1 чайна ложка розпушувача для тіста;

– наповнювачі:

– 100 грамів волоських горіхів або горіхового асорті;

– 100 грамів темних або світлих родзинок.

Приготування: