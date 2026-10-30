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Все змішали та вилили на деко: ліниве польське печиво "Мазурка" без розкачування тіста

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Легкий рецепт печива без розкачування тіста

Легкий рецепт печива без розкачування тіста / "Смачненьке"

Польське печиво "Мазурка" – справжній порятунок, коли хочеться домашньої випічки до чаю без довгої метушні з качалкою та формами для вирізання. Тісто замішується буквально за кілька хвилин: усе викладається на деко суцільним шаром, пропікається в духовці та гарячим нарізається на акуратні порційні квадратики або ромбики.

Особливість цієї випічки полягає в мінімальній кількості борошна та щедрій порції сухофруктів і горіхів. Завдяки цьому печиво виходить водночас м'яким, насиченим і з приємною крихкою скоринкою, нагадуючи щось середнє між ніжним бісквітом і східними солодощами.

 
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Як приготувати печиво "Мазурка"?

  • Час: 45 хвилин
  • Порцій: 8

Інгредієнти:
– 2 яйця;
– 120 грамів пшеничного борошна;
– 60 грамів цукру;
– 1 чайна ложка розпушувача для тіста;
– наповнювачі:
– 100 грамів волоських горіхів або горіхового асорті;
– 100 грамів темних або світлих родзинок.

Приготування:

  1. Волоські горіхи злегка підсушіть на сухій сковороді, повністю охолодіть і порубайте ножем на невеликі шматочки.
  2. Родзинки промийте під проточною водою, за потреби розпарте в теплій воді та насухо витріть паперовим рушником.
  3. Яйця збийте з цукром міксером або вінчиком до утворення пишної світлої піни.
  4. Просійте борошно разом із розпушувачем і порціями вмішайте в яєчну суміш лопаткою, рухаючись знизу вгору.
  5. Всипте в тісто підготовлені горіхи та сухі родзинки, після чого ще раз обережно перемішайте масу до рівномірного розподілу начинки.
  6. Застеліть деко пергаментним папером, викладіть тісто й лопаткою розрівняйте його в прямокутник товщиною приблизно 5 – 7 міліметрів, не розтягуючи на всю площу форми.
  7. Поставте деко в розігріту до 180 градусів духовку та випікайте приблизно 15 – 20 хвилин до появи світло-золотистого відтінку, уникаючи пересушування.
  8. Дістаньте готовий пласт, дайте йому постояти буквально 2 – 3 хвилини й ще теплим наріжте гострим ножем на квадратики або ромбики.
  9. Дайте виробам повністю охолонути на решітці перед подачею.

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