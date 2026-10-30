Все перемешали и вылили на противень: Ленивое польское печенье "Мазурка" без раскатывания теста

Особенность этой выпечки заключается в минимальном количестве муки и щедрой порции сухофруктов и орехов. Благодаря этому печенье получается одновременно мягким, насыщенным и с приятной рассыпчатой корочкой, напоминая нечто среднее между нежным бисквитом и восточными сладостями.

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Как приготовить печенье "Мазурка"?

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 8

Ингредиенты:

– 2 яйца;

– 120 граммов пшеничной муки;

– 60 граммов сахара;

– 1 чайная ложка разрыхлителя для теста;

Начинка:

– 100 граммов грецких орехов или орехового ассорти;

– 100 граммов темного или светлого изюма.

Приготовление: