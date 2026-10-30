Все перемешали и вылили на противень: Ленивое польское печенье "Мазурка" без раскатывания теста

Простой рецепт печенья без раскатывания теста / "Вкусняшка"
Польское печенье "Мазурка" – настоящее спасение, когда хочется домашней выпечки к чаю без долгих хлопот со скалкой и формочками для вырезания. Тесто замешивается буквально за несколько минут: все выкладывается на противень сплошным слоем, пропекается в духовке и в горячем виде нарезается на аккуратные порционные квадратики или ромбики.
Особенность этой выпечки заключается в минимальном количестве муки и щедрой порции сухофруктов и орехов. Благодаря этому печенье получается одновременно мягким, насыщенным и с приятной рассыпчатой корочкой, напоминая нечто среднее между нежным бисквитом и восточными сладостями.
Как приготовить печенье "Мазурка"?
- Время: 45 минут
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 2 яйца;
– 120 граммов пшеничной муки;
– 60 граммов сахара;
– 1 чайная ложка разрыхлителя для теста;
Начинка:
– 100 граммов грецких орехов или орехового ассорти;
– 100 граммов темного или светлого изюма.
Приготовление:
- Грецкие орехи слегка подсушите на сухой сковороде, полностью остудите и порубите ножом на небольшие кусочки.
- Изюм промойте под проточной водой, при необходимости размочите в теплой воде и насухо вытрите бумажным полотенцем.
- Яйца взбейте с сахаром миксером или венчиком до образования пышной светлой пены.
- Просейте муку вместе с разрыхлителем и порциями введите в яичную смесь лопаткой, двигаясь снизу вверх.
- Добавьте в тесто подготовленные орехи и сухой изюм, после чего еще раз аккуратно перемешайте массу до равномерного распределения начинки.
- Застелите противень пергаментной бумагой, выложите тесто и лопаткой разровняйте его в прямоугольник толщиной примерно 5 – 7 миллиметров, не растягивая на всю площадь формы.
- Поставьте противень в разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте примерно 15 – 20 минут до появления светло-золотистого оттенка, стараясь не пересушить.
- Достаньте готовый пласт, дайте ему постоять буквально 2 – 3 минуты и, пока он еще теплый, нарежьте острым ножом на квадратики или ромбики.
- Дайте изделиям полностью остыть на решетке перед подачей.
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