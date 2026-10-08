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8 жовтня, 18:55
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Полтавський капусняк із двома видами капусти: цей суп хвалять так само, як борщ

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Полтавський капусняк – це той випадок, коли звична домашня страва раптом відкривається з нового боку. У ній працюють одразу два види капусти, а пшоно додає ситності та густоти.

Цей суп варять на курячому бульйоні й роблять його особливо наваристим. Такий капусняк добре тримає форму й смак завдяки простій, але вдалій комбінації інгредієнтів. Цей суп зʼїдають до останньої ложки навіть ті, кому не надто до вподоби перші страви. 

Як приготувати полтавський капусняк? 

  • Час: 1 година
  • Порцій: 4

Інгредієнти: 
– 4 курячі стегна;
– 2,5 літра води;
– 400 грамів картоплі;
– 2 цибулі;
– 1 морква;
– 1 столова ложка томатної пасти;
– 250 мілілітрів томатного соку або перетерті помідори;
– 200 грамів свіжої капусти;
– 200 грамів квашеної капусти;
– 80 грамів пшона;
– 3 зубчики часнику;
– 1 чайна ложка насіння кропу;
– 2 лаврові листки; 
– 6 горошин запашного перцю;
– олія для смаження; 
– перець до смаку;
– дрібка солі;
– петрушка до смаку.

Приготування: 

  1. Залийте курячі стегна водою, доведіть до кипіння, зніміть піну й варіть приблизно 30 хвилин.
  2. Дістаньте м’ясо, відокремте його від кісток. У бульйон покладіть нарізану картоплю й варіть ще 15 хвилин.
  3. Окремо зробіть засмажку: обсмажте цибулю, додайте моркву, томатну пасту, томатний сік, цукор, перець і насіння кропу.
  4. Протушкуйте все 5 – 7 хвилин, а наприкінці додайте подрібнений часник.
  5. Нашаткуйте свіжу та квашену капусту й покладіть їх у каструлю.
  6. Промийте пшоно, обдайте його окропом і додайте до супу. Варіть ще 15 – 20 хвилин, щоб крупа стала м’якою.
  7. Дістаньте картоплю, злегка розімніть її й поверніть назад у каструлю.
  8. Додайте засмажку та куряче м’ясо, покладіть лавровий лист і запашний перець.
  9. Посоліть, зважаючи на солоність квашеної капусти, і проваріть ще 5 – 7 хвилин.
  10. Вимкніть вогонь і залиште капусняк під кришкою на 10 хвилин. Подавайте гарячим із петрушкою.

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