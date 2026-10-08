Этот суп варят на курином бульоне и делают его особенно наваристым. Такой капусняк хорошо сохраняет форму и вкус благодаря простому, но удачному сочетанию ингредиентов. Этот суп съедают до последней ложки даже те, кому не слишком нравятся первые блюда.
Как приготовить полтавский капусняк?
- Время: 1 час
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 4 куриных бедра;
– 2,5 литра воды;
– 400 граммов картофеля;
– 2 луковицы;
– 1 морковь;
– 1 столовая ложка томатной пасты;
– 250 миллилитров томатного сока или перетертых помидоров;
– 200 граммов свежей капусты;
– 200 граммов квашеной капусты;
– 80 граммов пшена;
– 3 зубчика чеснока;
– 1 чайная ложка семян укропа;
– 2 лавровых листа;
– 6 горошин душистого перца;
– масло для жарки;
– соль и перец по вкусу;
– щепотка соли;
– петрушка по вкусу.
Приготовление:
- Залейте куриные бедра водой, доведите до кипения, снимите пену и варите примерно 30 минут.
- Достаньте мясо, отделите его от костей. В бульон положите нарезанный картофель и варите еще 15 минут.
- Отдельно приготовьте зажарку: обжарьте лук, добавьте морковь, томатную пасту, томатный сок, сахар, перец и семена укропа.
- Тушите все 5 – 7 минут, а в конце добавьте измельченный чеснок.
- Нашинкуйте свежую и квашеную капусту и положите их в кастрюлю.
- Промойте пшено, обдайте его кипятком и добавьте в суп. Варите еще 15 – 20 минут, чтобы крупа стала мягкой.
- Достаньте картофель, слегка разомните его и верните обратно в кастрюлю.
- Добавьте зажарку и куриное мясо, положите лавровый лист и душистый перец.
- Посолите, учитывая соленость квашеной капусты, и проварите еще 5 – 7 минут.
- Выключите огонь и оставьте капустняк под крышкой на 10 минут. Подавайте горячим с петрушкой.