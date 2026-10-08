Этот суп варят на курином бульоне и делают его особенно наваристым. Такой капусняк хорошо сохраняет форму и вкус благодаря простому, но удачному сочетанию ингредиентов. Этот суп съедают до последней ложки даже те, кому не слишком нравятся первые блюда.

Как приготовить полтавский капусняк?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты:

– 4 куриных бедра;

– 2,5 литра воды;

– 400 граммов картофеля;

– 2 луковицы;

– 1 морковь;

– 1 столовая ложка томатной пасты;

– 250 миллилитров томатного сока или перетертых помидоров;

– 200 граммов свежей капусты;

– 200 граммов квашеной капусты;

– 80 граммов пшена;

– 3 зубчика чеснока;

– 1 чайная ложка семян укропа;

– 2 лавровых листа;

– 6 горошин душистого перца;

– масло для жарки;

– соль и перец по вкусу;

– щепотка соли;

– петрушка по вкусу.

Приготовление: