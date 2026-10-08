Цей суп варять на курячому бульйоні й роблять його особливо наваристим. Такий капусняк добре тримає форму й смак завдяки простій, але вдалій комбінації інгредієнтів. Цей суп зʼїдають до останньої ложки навіть ті, кому не надто до вподоби перші страви.

Як приготувати полтавський капусняк?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 4 курячі стегна;

– 2,5 літра води;

– 400 грамів картоплі;

– 2 цибулі;

– 1 морква;

– 1 столова ложка томатної пасти;

– 250 мілілітрів томатного соку або перетерті помідори;

– 200 грамів свіжої капусти;

– 200 грамів квашеної капусти;

– 80 грамів пшона;

– 3 зубчики часнику;

– 1 чайна ложка насіння кропу;

– 2 лаврові листки;

– 6 горошин запашного перцю;

– олія для смаження;

– перець до смаку;

– дрібка солі;

– петрушка до смаку.

Приготування: