Полуничний чизкейк без випічки: елементарний рецепт, який під силу кожному

Ніжний полуничний чизкейк – десерт, який обіцяє танути в роті. Для багатьох це буде дивно, але його можна приготувати з легкістю, адже не знадобиться навіть духова піч.

Десерт із желе виглядає неймовірно, а на смак ще краще. Рецептом полуничного чизкейка без випічки ділиться 24 Канал з посиланням на Storinka. Читайте також Справжній хіт цього сезону: готуємо полуничний тирамісу-рулет Полуничний чизкейк без випічки Час: 25 хвилин (6 – 8 годин на застигання)

25 хвилин (6 – 8 годин на застигання) Порції: 8 Інгредієнти:

– 500 грамів грецького йогурту;

– 400 мілілітрів вершків 30%;

– 200 грамів полуниці;

– 1 склянка цукру;

– 6 чайних ложок желатину.



Для прикрашання:

– 1 упаковка желе;

– 70 грамів полуниці. Приготування: Подрібніть блендером свіжу полуницю, щоб утворилася однорідна маса.

У каструлі нагрійте на повільному вогні йогурт, вершки та цукор, помішуючи, поки цукор повністю не розчиниться. Але не закип'ятіть.

Ретельно розчиніть желатин у невеликій кількості гарячої води, потім влийте його у суміш. Все перемішайте ложкою, а потім додайте подрібнену полуницю, ще раз перемішайте.

Перелийте масу у тверду круглу форму, яку попередньо охолодили. Помістіть в холодильник на кілька годин до повного застигання.

Коли чизкейк застигне, зробіть желе, дайте йому остигнути та полийте ним верх чизкейка. Прикрасьте порізаною полуницею та знову до холодильника до повного застигання. Смачного! Теж приготуйте: яблучна шарлотка з 5 інгредієнтів.