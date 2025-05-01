30 травня, 12:38
Полуничний чизкейк без випічки: елементарний рецепт, який під силу кожному
Основні тези
- Полуничний чизкейк без випічки можна приготувати за 25 хвилин, але на застигання потрібно 6 – 8 годин.
- Цей желейний десерт має приголомшливий вигляд і особливий смак.
Ніжний полуничний чизкейк – десерт, який обіцяє танути в роті. Для багатьох це буде дивно, але його можна приготувати з легкістю, адже не знадобиться навіть духова піч.
Десерт із желе виглядає неймовірно, а на смак ще краще. Рецептом полуничного чизкейка без випічки ділиться 24 Канал з посиланням на Storinka.
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Полуничний чизкейк без випічки
- Час: 25 хвилин (6 – 8 годин на застигання)
- Порції: 8
Інгредієнти:
– 500 грамів грецького йогурту;
– 400 мілілітрів вершків 30%;
– 200 грамів полуниці;
– 1 склянка цукру;
– 6 чайних ложок желатину.
Для прикрашання:
– 1 упаковка желе;
– 70 грамів полуниці.
Приготування:
- Подрібніть блендером свіжу полуницю, щоб утворилася однорідна маса.
- У каструлі нагрійте на повільному вогні йогурт, вершки та цукор, помішуючи, поки цукор повністю не розчиниться. Але не закип'ятіть.
- Ретельно розчиніть желатин у невеликій кількості гарячої води, потім влийте його у суміш. Все перемішайте ложкою, а потім додайте подрібнену полуницю, ще раз перемішайте.
- Перелийте масу у тверду круглу форму, яку попередньо охолодили. Помістіть в холодильник на кілька годин до повного застигання.
- Коли чизкейк застигне, зробіть желе, дайте йому остигнути та полийте ним верх чизкейка. Прикрасьте порізаною полуницею та знову до холодильника до повного застигання.
Смачного!
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