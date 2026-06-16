16 червня, 12:59
Це смачніше за торти та морозиво: літній десерт з полуницею без випікання
Полуниця дає можливість приготувати багато смачних десертів. І для деяких навіть не доведеться вмикати духовку!
Ніжний сир та ароматна полуниця створюють чудовий тандем, перед яким не встоять навіть гурмани. Відчуйте смак улюбленої ягоди на повну з простим рецептом порталу "Господинька".
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Як приготувати ніжний сирно-полуничний десерт?
Інгредієнти:
– 350 грамів кисломолочного сиру;
– 400 грамів сметани;
– 160 грамів цукру;
– 10 грамів ванільного цукру;
– 25 грамів желатину + 75 мілілітрів води;
– 2 банани;
– 250 грамів полуниці;
– 50 грамів білого шоколаду.
Приготування:
- Желатин залийте холодною водою і залиште для набухання на 10 – 15 хвилин, а потім розтопіть на водяній бані або в мікрохвильовці, не доводячи до кипіння.
- У глибокій мисці з’єднайте кисломолочний сир, сметану, звичайний та ванільний цукор, після чого ретельно перебийте все занурювальним блендером до абсолютно гладкої, пишної консистенції.
- Безперервно помішуючи сирну масу, тонкою цівкою влийте в неї теплий желатин і добре вимішайте.
- Очищені банани та промиту полуницю без хвостиків наріжте невеликими шматочками, додайте у крем і обережно перемішайте лопаткою.
- Перелийте отриману суміш у силіконову форму або порційні склянки, щедро присипте зверху натертим білим шоколадом і відправте в холодильник мінімум на 3 – 4 години до повного застигання.