Це смачніше за торти та морозиво: літній десерт з полуницею без випікання

Полуниця дає можливість приготувати багато смачних десертів. І для деяких навіть не доведеться вмикати духовку!

Ніжний сир та ароматна полуниця створюють чудовий тандем, перед яким не встоять навіть гурмани. Відчуйте смак улюбленої ягоди на повну з простим рецептом порталу "Господинька". Читайте також Не тільки шарлотка та десерти: 3 цікаві страви з полуниці – тут є навіть суп Як приготувати ніжний сирно-полуничний десерт? Інгредієнти:

– 350 грамів кисломолочного сиру;

– 400 грамів сметани;

– 160 грамів цукру;

– 10 грамів ванільного цукру;

– 25 грамів желатину + 75 мілілітрів води;

– 2 банани;

– 250 грамів полуниці;

– 50 грамів білого шоколаду. Приготування: Желатин залийте холодною водою і залиште для набухання на 10 – 15 хвилин, а потім розтопіть на водяній бані або в мікрохвильовці, не доводячи до кипіння. У глибокій мисці з’єднайте кисломолочний сир, сметану, звичайний та ванільний цукор, після чого ретельно перебийте все занурювальним блендером до абсолютно гладкої, пишної консистенції. Безперервно помішуючи сирну масу, тонкою цівкою влийте в неї теплий желатин і добре вимішайте. Очищені банани та промиту полуницю без хвостиків наріжте невеликими шматочками, додайте у крем і обережно перемішайте лопаткою. Перелийте отриману суміш у силіконову форму або порційні склянки, щедро присипте зверху натертим білим шоколадом і відправте в холодильник мінімум на 3 – 4 години до повного застигання.