Нежный творог и ароматная клубника создают великолепный тандем, перед которым не устоят даже гурманы. Насладитесь вкусом любимой ягоды в полной мере с помощью простого рецепта портала "Господинька".

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Как приготовить нежный творожно-клубничный десерт?

Ингредиенты:

– 350 граммов творога;

– 400 граммов сметаны;

– 160 граммов сахара;

– 10 граммов ванильного сахара;

– 25 граммов желатина + 75 миллилитров воды;

– 2 банана;

– 250 граммов клубники;

– 50 граммов белого шоколада.

Приготовление: