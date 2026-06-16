Нежный творог и ароматная клубника создают великолепный тандем, перед которым не устоят даже гурманы. Насладитесь вкусом любимой ягоды в полной мере с помощью простого рецепта портала "Господинька".
Читайте также Не только шарлотка и десерты: 3 интересных блюда из клубники – здесь есть даже суп
Как приготовить нежный творожно-клубничный десерт?
Ингредиенты:
– 350 граммов творога;
– 400 граммов сметаны;
– 160 граммов сахара;
– 10 граммов ванильного сахара;
– 25 граммов желатина + 75 миллилитров воды;
– 2 банана;
– 250 граммов клубники;
– 50 граммов белого шоколада.
Приготовление:Читайте больше новостей за меньшее время Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
- Желатин залейте холодной водой и оставьте для набухания на 10 – 15 минут, а затем растопите на водяной бане или в микроволновке, не доводив до кипения.
- В глубокой миске смешайте творог, сметану, обычный и ванильный сахар, после чего тщательно взбейте все погружным блендером до абсолютно гладкой, воздушной консистенции.
- Непрерывно помешивая творожную массу, тонкой струйкой влейте в нее теплый желатин и хорошо перемешайте.
- Очищенные бананы и промытую клубнику без плодоножек нарежьте небольшими кусочками, добавьте в крем и аккуратно перемешайте лопаткой.
- Перелейте полученную смесь в силиконовую форму или порционные стаканы, щедро посыпьте сверху натертым белым шоколадом и отправьте в холодильник минимум на 3 – 4 часа до полного застывания.