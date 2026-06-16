Ніжний сир та ароматна полуниця створюють чудовий тандем, перед яким не встоять навіть гурмани. Відчуйте смак улюбленої ягоди на повну з простим рецептом порталу "Господинька".

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Як приготувати ніжний сирно-полуничний десерт?

Інгредієнти:

– 350 грамів кисломолочного сиру;

– 400 грамів сметани;

– 160 грамів цукру;

– 10 грамів ванільного цукру;

– 25 грамів желатину + 75 мілілітрів води;

– 2 банани;

– 250 грамів полуниці;

– 50 грамів білого шоколаду.

Приготування: