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12 серпня, 09:20
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Секретний інгредієнт замість оцту: як закрити ідеальні помідори з яблуками на зиму

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Помідори з яблуками — це той випадок, коли звична консервація отримує новий характер без складних інгредієнтів. У банці поєднуються томати, фрукти та пряний розсіл, який робить заготівлю особливо ароматною.

Помідори з яблуками – це простий спосіб отримати взимку банку з яскравішим смаком і ароматом. Коли хочеться зробити консервовані помідори цікавішими, один фрукт у банці може змінити все.

Як заготувати помідори з яблуками?

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 3-літрова банка

Інгредієнти: 
– 2 кілограми помідорів;
– 3 – 4 яблука "Антонівка"
– 2 солодкі перці;
– 1 гострий перець;
– часник – за бажанням; 
– лаврове листя – за бажанням; 
– чорний і духмяний перець горошком до смаку; 
– 2 столові ложки цукру на 1 літр води;
– 1 столова ложка солі на літр води. 

Приготування: 

  1. Помідори вимийте, а за потреби проколіть біля плодоніжки.
  2. Яблука наріжте великими часточками, солодкий перець – смужками, гострий перець – невеликими шматочками.
  3. У стерилізовану банку шарами викладіть помідори, яблука та солодкий перець.
  4. Додайте гострий перець, а за бажанням – часник, лаврове листя і перець горошком.
  5. Залийте банку окропом і залиште на 10 – 15 хвилин, після чого злийте воду в каструлю.
  6. Додайте сіль і цукор, доведіть розсіл до кипіння та знову залийте ним вміст банки.
  7. Одразу герметично закрийте кришкою, переверніть догори дном, укутайте й залиште до повного охолодження.

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