Секретний інгредієнт замість оцту: як закрити ідеальні помідори з яблуками на зиму

Помідори з яблуками — це той випадок, коли звична консервація отримує новий характер без складних інгредієнтів. У банці поєднуються томати, фрукти та пряний розсіл, який робить заготівлю особливо ароматною.

Помідори з яблуками – це простий спосіб отримати взимку банку з яскравішим смаком і ароматом. Коли хочеться зробити консервовані помідори цікавішими, один фрукт у банці може змінити все.

Як заготувати помідори з яблуками?

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 3-літрова банка

Інгредієнти:

– 2 кілограми помідорів;

– 3 – 4 яблука "Антонівка"

– 2 солодкі перці;

– 1 гострий перець;

– часник – за бажанням;

– лаврове листя – за бажанням;

– чорний і духмяний перець горошком до смаку;

– 2 столові ложки цукру на 1 літр води;

– 1 столова ложка солі на літр води.

Приготування: