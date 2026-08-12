Помідори з яблуками – це простий спосіб отримати взимку банку з яскравішим смаком і ароматом. Коли хочеться зробити консервовані помідори цікавішими, один фрукт у банці може змінити все.
Як заготувати помідори з яблуками?
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 3-літрова банка
Інгредієнти:
– 2 кілограми помідорів;
– 3 – 4 яблука "Антонівка"
– 2 солодкі перці;
– 1 гострий перець;
– часник – за бажанням;
– лаврове листя – за бажанням;
– чорний і духмяний перець горошком до смаку;
– 2 столові ложки цукру на 1 літр води;
– 1 столова ложка солі на літр води.
Приготування:
- Помідори вимийте, а за потреби проколіть біля плодоніжки.
- Яблука наріжте великими часточками, солодкий перець – смужками, гострий перець – невеликими шматочками.
- У стерилізовану банку шарами викладіть помідори, яблука та солодкий перець.
- Додайте гострий перець, а за бажанням – часник, лаврове листя і перець горошком.
- Залийте банку окропом і залиште на 10 – 15 хвилин, після чого злийте воду в каструлю.
- Додайте сіль і цукор, доведіть розсіл до кипіння та знову залийте ним вміст банки.
- Одразу герметично закрийте кришкою, переверніть догори дном, укутайте й залиште до повного охолодження.