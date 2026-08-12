Помидоры с яблоками – это простой способ получить зимой банку с более ярким вкусом и ароматом. Когда хочется сделать консервированные помидоры интереснее, один фрукт в банке может изменить все.

Как заготовить помидоры с яблоками?

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 3-литровая банка

Ингредиенты:

– 2 килограмма помидоров;

– 3–4 яблока сорта "Антоновка";

– 2 сладких перца;

– 1 острый перец;

– чеснок – по желанию;

– лавровый лист – по желанию;

– черный и душистый перец горошком по вкусу;

– 2 столовые ложки сахара на 1 литр воды;

– 1 столовая ложка соли на литр воды.

Приготовление: