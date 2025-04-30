Ви негайно захочете їх приготувати: популярні страви з 90-х, смак яких ви ніколи не забудете

Колись ці страви були справжніми зірками. Ви легко можете відтворити їх хоч зараз, адже для них потрібні найпростіші інгредієнти та елементарні кулінарні навички.

Є страви, з якими в нас повʼязані цілі періоди життя та приємні спогади. 24 Канал зібрав список популярних страв з 90-х, і в цьому переліку точно знайдеться смаколик, який вас захочеться негайно відтворити.

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Вафельний торт

Популярність цього смаколика пояснювалась просто: усі інгредієнти були простими та недорогими. Тож кожна господиня могла дозволити собі приготувати вафельний торт і пригостити ним близьких. В основі — крем із вареного згущеного молока та вершкового масла, яким щедро змащували вафельні коржі й посипали подрібненими горіхами.

Солодкі корзинки

Пісочні тарталетки з варенням і повітряним білковим кремом були справжнім делікатесом для дітей 90-х. У ті часи їх також прикрашали маленькими декоративними грибочками, що додавало десерту особливого шарму.

Салат із яйцем та цибулею

Цей салат у народі часто називали "весняним". Ймовірно, через наявність зеленої цибулі, яку в ті роки можна було знайти лише у сезон. Відварені яйця та зелену цибулю крупно нарізали, після чого заправляли сметаною або майонезом. Усе добре перемішували, а наприкінці солили та перчили.

Солодка ковбаска

Цей десерт був справжнім улюбленцем дітей та дорослих. Готували його з подрібненого печива, какао-порошку, вершкового масла та згущеного молока.

Інгредієнти змішували до однорідної маси, формували з неї "ковбаску", загортали у фольгу чи пергамент і залишали в холодильнику до застигання. Потім нарізали тонкими кружечками – на вигляд як справжня ковбаса. Деякі господині додавали до суміші горіхи, родзинки або шматочки цукерок, щоб зробити десерт ще цікавішим.

Картопля "по-французьки"

Ця страва не має абсолютно жодного стосунку до французької кухні, але прижилася саме з цією назвою і стала класикою 90-х. Картоплю нарізали кружечками та викладали на деко. Поверх розміщували шар нарізаної цибулі, а далі – шматки відбитого м’яса, зазвичай свинини.

Усе рясно змащували майонезом і посипали натертим сиром. Запікали до рум’яної скоринки. Запах під час приготування збирав усю родину на кухні, а сирна хрустка верхівка часто ставала предметом суперечок між дітьми – настільки вона була смачною.

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