Звичка, яка псує все: фатальна помилка з кришкою, через яку макарони злипаються в кашу

Під час варіння макаронів кришка може бути корисною, але лише на короткий час. Саме це пояснюють кухарі, які радять не залишати каструлю закритою до кінця приготування.

Під час варіння макаронів кришка може стати помічником, але тільки на старті. Далі каструлю краще не закривати, інакше піна швидко підійметься вгору.

Коли кришка допомагає?

Після того як макарони опиняються у воді, температура рідини падає. Кришка в цей момент допомагає швидше повернути воду до активного кипіння.

Саме тому її можна ненадовго накрити каструлю, а потім обов’язково зняти, щойно вода знову закипить.

Кришка може зіпсувати ваші макарони / Фото Pexels

Чому не варто залишати каструлю закритою?

Під час варіння макарони виділяють крохмаль, через який на поверхні з’являється піна. Якщо кришка лишається на місці, піна може дуже швидко піднятися і перелитися через край.

Шеф-кухарі також наголошують: особливо легко це стається із солоною водою. Тому під час подальшого варіння краще залишити каструлю відкритою.