Во время варки макарон крышка может оказаться полезной, но только в начале. Дальше кастрюлю лучше не накрывать, иначе пена быстро поднимется вверх.

Когда крышка помогает?

После того как макароны попадают в воду, температура жидкости падает. Крышка в этот момент помогает быстрее вернуть воду к активному кипению.

Именно поэтому кастрюлю можно ненадолго накрыть крышкой, а затем обязательно снять ее, только что вода закипит.

Крышка может испортить ваши макароны / Фото Pexels

Почему не стоит оставлять кастрюлю закрытой?

Во время варки макароны выделяют крахмал, из-за чего на поверхности появляется пена. Если крышка остается на месте, пена может очень быстро подняться и перелиться через край.

Шеф-повара также отмечают: особенно легко это происходит с соленой водой. Поэтому во время дальнейшего варки лучше оставить кастрюлю открытой.