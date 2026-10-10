Під час варіння макаронів кришка може стати помічником, але тільки на старті. Далі каструлю краще не закривати, інакше піна швидко підійметься вгору.

Коли кришка допомагає?

Після того як макарони опиняються у воді, температура рідини падає. Кришка в цей момент допомагає швидше повернути воду до активного кипіння.

Саме тому її можна ненадовго накрити каструлю, а потім обов’язково зняти, щойно вода знову закипить.

Кришка може зіпсувати ваші макарони / Фото Pexels

Чому не варто залишати каструлю закритою?

Під час варіння макарони виділяють крохмаль, через який на поверхні з’являється піна. Якщо кришка лишається на місці, піна може дуже швидко піднятися і перелитися через край.

Шеф-кухарі також наголошують: особливо легко це стається із солоною водою. Тому під час подальшого варіння краще залишити каструлю відкритою.