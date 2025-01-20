Завжди прозорий як сльоза: давній рецепт знаменитого гуцульського холодцю

Свята вже позаду, але це зовсім не означає, що варто відкладати приготування улюбленого холодцю. Особливо, коли в руках такий унікальний рецепт.

Навіть якщо ви не збираєтеся готувати холодець найближчим часом, обов'язково збережіть собі цей рецепт на майбутнє. Він пройшов випробування часом та завжди дає відмінний результат. 24 Канал радить спробувати приготувати холодець за рецептом порталу "Господинька".

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Рецепт гуцульського холодцю

Час : 3 години

: 3 години Порцій: 8

Інгредієнти:

– 1 рулька разом із копитцем;

– шматок голови свині;

– шматок курки;

– кілька шкірок;

– 2 морквини;

– 2 цибулини;

– 4 – 5 зубчиків часнику;

– вода – для варіння;

– 1 столова ложка солі або до смаку;

– 1 чайна ложка перцю або до смаку.

Приготування:

Попередньо замочіть свинину (рульку, голову), курку та шкірки у воді на ніч. Потім злийте воду і ретельно промийте м’ясо. Залийте його свіжою водою і доведіть до кипіння. Промийте м’ясо кілька разів, ретельно очищаючи кожен шматок. Викладіть підготовлене м’ясо в велику каструлю і залийте водою так, щоб вона покривала його на 10 сантиметрів. Доведіть до кипіння на сильному вогні, зніміть піну, зменшіть вогонь і додайте сіль. Варіть близько 2 годин, періодично знімаючи жир з поверхні. Додайте в каструлю очищені моркву та цибулю і продовжуйте варити. За потреби додайте ще солі або перцю після перевірки на смак. Коли бульйон звариться, вийміть м’ясо і овочі. Додайте подрібнений часник, трохи солі й перцю до бульйону і доведіть до кипіння. Подрібніть м’ясо на невеликі шматочки та розкладіть у глибокі тарілки або форми. Наріжте моркву кільцями, а зелень дрібно наріжте. Розподіліть все по тарілках разом з м’ясом. Процідіть бульйон через сито або марлю, щоб прибрати дрібні часточки, і залийте ним підготовлене м’ясо. Якщо бульйон здається жирним, видаліть зайву жирність паперовими рушниками. Залиште готовий холодець у прохолодному місці на добу, щоб він добре застиг.

Смачного!

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