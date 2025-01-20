Даже если вы не собираетесь готовить холодец в ближайшее время, обязательно сохраните себе этот рецепт на будущее. Он прошел испытание временем и всегда дает отличный результат. 24 Канал советует попробовать приготовить холодец по рецепту портала "Господинька".

Пригодится Так вы быстрее сварите свеклу: простой трюк ускорит процесс в разы

Рецепт гуцульского холодца

Время : 3 часа

: 3 часа Порций: 8

Ингредиенты:

– 1 рулька вместе с копытцем;

– кусок головы свиньи;

– кусок курицы;

– несколько шкурок;

– 2 морковки;

– 2 луковицы;

– 4 – 5 зубчиков чеснока;

– вода – для варки;

– 1 столовая ложка соли или по вкусу;

– 1 чайная ложка перца или по вкусу.

Приготовление:

Предварительно замочите свинину (рульку, голову), курицу и шкурки в воде на ночь. Затем слейте воду и тщательно промойте мясо. Залейте его свежей водой и доведите до кипения. Промойте мясо несколько раз, тщательно очищая каждый кусок. Выложите подготовленное мясо в большую кастрюлю и залейте водой так, чтобы она покрывала его на 10 сантиметров. Доведите до кипения на сильном огне, снимите пену, уменьшите огонь и добавьте соль. Варите около 2 часов, периодически снимая жир с поверхности. Добавьте в кастрюлю очищенные морковь и лук и продолжайте варить. При необходимости добавьте еще соли или перца после проверки на вкус. Когда бульон сварится, выньте мясо и овощи. Добавьте измельченный чеснок, немного соли и перца в бульон и доведите до кипения. Измельчите мясо на небольшие кусочки и разложите в глубокие тарелки или формы. Нарежьте морковь кольцами, а зелень мелко нарежьте. Распределите все по тарелкам вместе с мясом. Процедите бульон через сито или марлю, чтобы убрать мелкие дольки, и залейте им подготовленное мясо. Если бульон кажется жирным, удалите лишнюю жирность бумажными полотенцами. Оставьте готовый холодец в прохладном месте на сутки, чтобы он хорошо застыл.

Приятного аппетита!

Все его расхваливают: рецепт пляцка "Атаман" от Лилии Цвит.