Каструля з окропом – це минуле: як приготувати пухкі вареники на кефірі на сковороді

Пухкі вареники можна приготувати навіть без яєць – і це не компроміс, а вдалий кулінарний прийом. У цьому рецепті кефір, сода, картопля та обсмажена цибуля працюють на м’яке тісто й насичену начинку.

Домашні вареники часто виходять тугими або рвуться під час варіння у великій каструлі через 2 поширені помилки: додавання курячих яєць у заміс і бурхливе кипіння води. Повернути страві ту саму автентичну пишність і невагому м'якість допомагає давній український підхід, де головну роль відіграють теплий кефір і харчова сода.

У парі кисломолочна основа та сода миттєво запускають реакцію, наповнюючи тісто дрібними бульбашками повітря: воно легко розкачується, слухняно зліплюється без додаткового підпилення та зовсім не забивається борошном. А приготування на сковороді на вологій марлевій подушці під щільною кришкою замінює громіздку пароварку, дозволяючи вареникам збільшитися в об'ємі майже вдвічі та залишитися бездоганно цілими.

Як приготувати пухкі вареники?

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

тісто на кефірі:

– 500 мілілітрів теплого кефіру;

– 750 грамів пшеничного борошна;

– 1/2 чайної ложки харчової соди;

– 1/2 чайної ложки кам'яної солі;

начинка, засмажка та пара:

– 600 грамів картопляного пюре зі смаженою цибулею;

– 150 мілілітрів холодної води на 1 партію вареників;

– 100 грамів цибулевої засмажки на олії чи шкварках для подачі;

– 20 грамів свіжої зеленої цибулі за бажанням.

Приготування: