Каструля з окропом – це минуле: як приготувати пухкі вареники на кефірі на сковороді

Робимо улюблені вареники / Pixabay
Пухкі вареники можна приготувати навіть без яєць – і це не компроміс, а вдалий кулінарний прийом. У цьому рецепті кефір, сода, картопля та обсмажена цибуля працюють на м’яке тісто й насичену начинку.
Домашні вареники часто виходять тугими або рвуться під час варіння у великій каструлі через 2 поширені помилки: додавання курячих яєць у заміс і бурхливе кипіння води. Повернути страві ту саму автентичну пишність і невагому м'якість допомагає давній український підхід, де головну роль відіграють теплий кефір і харчова сода.
У парі кисломолочна основа та сода миттєво запускають реакцію, наповнюючи тісто дрібними бульбашками повітря: воно легко розкачується, слухняно зліплюється без додаткового підпилення та зовсім не забивається борошном. А приготування на сковороді на вологій марлевій подушці під щільною кришкою замінює громіздку пароварку, дозволяючи вареникам збільшитися в об'ємі майже вдвічі та залишитися бездоганно цілими.
Як приготувати пухкі вареники?
- Час: 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
тісто на кефірі:
– 500 мілілітрів теплого кефіру;
– 750 грамів пшеничного борошна;
– 1/2 чайної ложки харчової соди;
– 1/2 чайної ложки кам'яної солі;
начинка, засмажка та пара:
– 600 грамів картопляного пюре зі смаженою цибулею;
– 150 мілілітрів холодної води на 1 партію вареників;
– 100 грамів цибулевої засмажки на олії чи шкварках для подачі;
– 20 грамів свіжої зеленої цибулі за бажанням.
Приготування:
- Кефір злегка підігрійте до приємної теплої температури близько 36 – 38 градусів, всипте сіль і розмішайте до розчинення кристалів.
- Пшеничне борошно просійте в широку миску, з'єднайте з харчовою содою та частинами підсипайте в теплий кефір, замішуючи м'яке, еластичне й дуже слухняне тісто, яке не липне до рук.
- Накрийте кулю тіста рушником і залиште відпочити на 10 хвилин для набухання клейковини.
- Тим часом з'єднайте гаряче картопляне пюре з золотистою смаженою цибулею, чорним перцем і сіллю, після чого повністю остудіть начинку.
- Відпочиле тісто поділіть на порційні шматочки, розкачайте круглі коржики завтовшки приблизно 3 – 4 міліметри, викладіть у центр по 1 чайній ложці картопляної начинки та ретельно защипніть краї.
- Широку сковороду з високими бортиками застеліть чистою марлею, складеною в 4 шари, підгорніть її вільні краї всередину, щоб тканина не звисала над вогнем, і влийте на дно 150–200 мілілітрів холодної води.
- Викладіть сформовані вареники на вологу марлю в 1 шар із невеликими проміжками, оскільки під час готування вони помітно збільшаться в об'ємі.
- Накрийте сковороду кришкою та поставте на середній вогонь.
- Щойно під кришкою з'явиться густа пара, готуйте вареники рівно 6 – 7 хвилин, не відкриваючи кришку й не перевертаючи заготовки.
- Готові пухкі вироби перекладіть у глибоку миску, щедро полийте ароматною цибулевою засмажкою, притрусіть дрібно нарізаною зеленою цибулею та повторіть процес для наступної партії, щоразу підливаючи на дно сковороди свіжу порцію води.
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