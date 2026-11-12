Кастрюля с кипятком – это прошлое: как приготовить пышные вареники на кефире на сковороде

Домашние вареники часто получаются жесткими или рвутся во время варки в большой кастрюле из-за двух распространенных ошибок: добавления куриных яиц в тесто и бурного кипения воды. Вернуть блюду ту самую аутентичную пышность и невесомую мягкость помогает старинный украинский подход, в котором главную роль играют теплый кефир и пищевая сода.

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В паре кисломолочная основа и сода мгновенно запускают реакцию, наполняя тесто мелкими пузырьками воздуха: оно легко раскатывается, послушно лепится без дополнительного подсыпания муки и совсем не забивается мукой. А приготовление на сковороде на влажной марлевой подушке под плотной крышкой заменяет громоздкую пароварку, позволяя вареникам увеличиться в объеме почти вдвое и остаться безупречно целыми.

Как приготовить пышные вареники?

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4

Ингредиенты:

тесто на кефире:

– 500 миллилитров теплого кефира;

– 750 граммов пшеничной муки;

– 1/2 чайной ложки пищевой соды;

– 1/2 чайной ложки поваренной соли;

начинка, зажарка и пар:

– 600 граммов картофельного пюре с жареным луком;

– 150 миллилитров холодной воды на 1 партию вареников;

– 100 граммов луковой зажарки на масле или шкварках для подачи;

– 20 граммов свежего зеленого лука по желанию.

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Приготовление: