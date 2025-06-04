4 інгредієнти для суцільного задоволення: десерт з полуницею, який мусить спробувати кожен

Цей десерт дозволить відкрити смак улюбленої полуниці по-новому. Потрібні лише найпростіші додаткові інгредієнти, аби смак ягоди заграв новими яскравими фарбами. 24 Канал пропонує обовʼязково відтворити рецепт, яким поділився портал "На пенсії".

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Інгредієнти:

– 400 грамів полуниці;

– 30 грамів желатину;

– 150 грамів цукрової пудри;

– 1 лимон.

Приготування:

Полуницю подрібніть у пюре за допомогою блендера.

Додайте до ягідної маси желатин та залиште, щоб він набух.

Коли желатин вбере рідину і стане м’яким, всипте цукрову пудру, додайте свіжий лимонний сік і ретельно все перемішайте.

Поставте суміш на слабкий вогонь або у водяну баню. Прогрійте, постійно помішуючи, до повного розчинення желатину. Слідкуйте, щоб маса не закипіла.

Коли полунична основа охолоне до кімнатної температури, збийте її міксером або блендером до легкої, повітряної текстури.

Отриману масу перелийте у форму, попередньо вистелену пергаментом. Поставте в холодильник мінімум на 8 годин (краще на ніч), щоб десерт повністю застиг.