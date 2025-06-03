Японська компанія Fillico Jewelry Water прославилася на весь світ тим, що продає найдорожчу воду. Чим їхня продукція така особлива і чому коштує стільки грошей – розповідає 24 Канал.

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Найдорожча вода у світі

Fillico Jewelry Water виготовляє ексклюзивну бутильовану воду. Деякі серії настільки особливі, що ціна за пляшку води може доходити до 10 тисяч доларів.

Компанія народилася у 2005 році з ідеї створити щось настільки розкішне, щоб люди платили за це просто непристойні суми. Навіть найчистішої води з національного парку Роккоу поблизу Кобе було замало для такого ефекту. Тому бренд пішов далі і зробив витвір мистецтва з пляшки.

Тара для найдорожчої води у світі – це ручна робота, кристали Swarovski, оздоба золотом та декорування королівськими символами. Fillico Jewelry Water стала символом статусу, за який готові платити просто космічні гроші.

Попри скептицизм завдяки співпраці з Крістіаном Діором бренду вдалося закріпитися на ринку розкоші. Є поодинокі випадки, коли хтось продає дорожчу воду завдяки ще більш вишуканому посуду, однак саме Fillico робить це на постійній основі впродовж тривалого часу.

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