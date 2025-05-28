Мармурова яловичина – найдорожче мʼясо у світі. Чому воно таке дороге та скільки коштує кілограм такого продукту – розповідає 24 Канал.

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Найдорожче мʼясо у світі

Для виробництва мармурової яловичини вирощують спеціальну японську породу корів – Вагю. Раніше їх вирощували лише в Японії, однак згодом цим почали займатися і австралійські фермери, а тепер це мʼясо експортують США, Нова Зеландія та деякі країни Південної Америки.

Цих корів годують найкращою травою, поять червоним вином та навіть натирають саке. Ціна кілограма мʼяса цих корів коливається від 900 до 2800 доларів. Втім, на аукціонах ціна може бути ще вищою.

Найдорожча страва, в якій використали мʼяса Вагю, коштувала 25 тисяч доларів. Ресторан Frida у 2017 році створив тако, порцію якого продавали саме за такою ціною.

Особливість мармурової яловичини – тонкі жирові прошарки. Завдяки їм страви з цим мʼясом мають ніжний та тонкий смак, адже під час приготування жир перетворюється на апетитний мʼясний сік.

Його вважають найкращим у світі: рецепт знаменитого норвезького торта.