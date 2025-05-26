Червона риба не для всіх є повсякденним продуктом, але на свята нею можна поласувати. Але є вид, мʼясо якого визнане справжнім делікатесом і є найдорожчим у світі, розповідає 24 Канал.

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Найдорожча риба у світі

Найдорожчою рибою у світі є блакитний тунець. Ціна за кілограм цієї риби може сягати 5 тисяч доларів. Особливо цю рибу цінують у Японії, де з нею готують суші та сашимі.

Одного разу на аукціоні в Токіо блакитного тунця вагою 278 кілограмів продали за 3,1 мільйона доларів. Досі цей лот залишається рекордним.

Суші – найбільш популярне використання блакитного тунця / Фото Pixabay

Блакитний тунець також відомий як "морська яловичина" завдяки своїй червоній м'ясній структурі та високому вмісту білка та заліза. Він є найбільшим представником сімейства тунців і водночас одним із найбільш рідкісних. Через високу цінність блакитний тунець часто продається на аукціонах, що ще більше підвищує його вартість.

Через надмірне виловлювання популяція блакитного тунця з 2014 року класифікується як вразливий вид. Після цього його популяція почала відновлюватися, тож про загрозу зникнення виду не йдеться.

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